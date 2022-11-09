  • 9 ноября 20229.11.2022среда
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске создадут электронную Книгу памяти

Общество, 08:28 09 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Электронную Книгу памяти начали создавать в Тобольске. В единую базу Общероссийского портала "Малая Родина. Книга памяти" войдут собранные данные и будут в открытом доступе для всех желающих. Работа по сбору информации завершится к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

"Вписать рассказы в летопись Великой Отечественной войны о судьбах людей, приближавших победу, — долг каждого человека", - считают организаторы.

Тоболяки могут опубликовать истории о близких людях. Для этого необходимо: уточнить, каким военкоматом человек был призван, обратиться в один из филиалов библиотек города, где специалисты информацию о ветеране внесут в таблицу и сделают ксерокопии документов, заполнить самостоятельно информацию в гугл-форме по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:28 09.11.2022В Тобольске создадут электронную Книгу памяти
08:14 09.11.202233 ресторана и 18 гостиниц Тюменской области участвуют в программе лояльности для туристов
18:43 08.11.2022Тюменский театр "АКТИС" получил Гран-при международного конкурса "Великая моя страна"
18:32 08.11.2022Четыре тысячи баллончиков краски ушло на самый большой мурал в Тюменской области