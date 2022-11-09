В Тобольске создадут электронную Книгу памяти

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Электронную Книгу памяти начали создавать в Тобольске. В единую базу Общероссийского портала "Малая Родина. Книга памяти" войдут собранные данные и будут в открытом доступе для всех желающих. Работа по сбору информации завершится к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

"Вписать рассказы в летопись Великой Отечественной войны о судьбах людей, приближавших победу, — долг каждого человека", - считают организаторы.

Тоболяки могут опубликовать истории о близких людях. Для этого необходимо: уточнить, каким военкоматом человек был призван, обратиться в один из филиалов библиотек города, где специалисты информацию о ветеране внесут в таблицу и сделают ксерокопии документов, заполнить самостоятельно информацию в гугл-форме по ссылке.