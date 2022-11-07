В Тюмени школа заплатит ученику 160 тысяч рублей за травму живота и разрыв селезенки

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

160 тыс. рублей за травму ученика заплатит школа в Тюмени, сообщает областная прокуратура. Третьеклассник получил закрытую травму живота, разрыв селезенки во время конфликта. Мальчика госпитализировали и провели оперативное лечение.

По факту травмы прокуратура Калининского округа города провела проверку.

Также прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда. Судья требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.