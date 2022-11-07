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В Тюмени школа заплатит ученику 160 тысяч рублей за травму живота и разрыв селезенки

Общество, 16:42 07 ноября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

160 тыс. рублей за травму ученика заплатит школа в Тюмени, сообщает областная прокуратура. Третьеклассник получил закрытую травму живота, разрыв селезенки во время конфликта. Мальчика госпитализировали и провели оперативное лечение.

По факту травмы прокуратура Калининского округа города провела проверку.

Также прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании со школы компенсации морального вреда. Судья требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.

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# компенсация , суд

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