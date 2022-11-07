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Редкие растения Югры сохраняют и размножают в лабораторных условиях

Общество, 17:04 07 ноября 2022

пресс-служба управления стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: пресс-служба управления стратегических коммуникаций ТюмГУ

Рассада обогащенного полезными веществами эстрагона, тимьяна обыкновенного или орегано может появиться на тюменских рынках в недалеком будущем. Редкие лекарственные растения Югры выращивают в своих лабораториях исследователи Сургутского госуниверситета. Эта работа ведется в рамках проекта Западно-Сибирского НОЦ "Технологии выращивания и извлечения биологически активных соединений северных ягодных культур и лекарственных трав (ЮграБиоФарм)".

Фитотерапия, по оценке специалистов, - это часть доказательной медицины. Но подтвердить эффективность лечебных препаратов на основе трав — не единственная сложность в этом направлении фармацевтики. Нехватка сырья, невозможность собирать редкие и "краснокнижные" растения в естественной среде также создают препятствия на пути развития фитотерапии, отметили в пресс-службе Западно-Сибирского НОЦ.

Сургутские ученые сохраняют и размножают редкие растения в лабораторных условиях in vitro. Это методика выполнения экспериментов в искусственных условиях - вне организма или естественной среды. Из маленькой почки в пробирке получают множество побегов. Оздоровленный посадочный материал адаптируется к обычным нестерильным условиям и получаются полноценные саженцы, многие из которых доходят до стадии цветения. Многократно в течение всего года есть возможность получать экологически чистое лекарственное сырье высокого качества.

Исследователи планируют продолжать развитие метода микроклонального размножения ягодных и лекарственных растений Югры, их адаптации и выращивания в условиях вертикальных ферм.

Реализация проекта поможет сохранить редкие растения, а лекарственные средства на их основе станут доступнее. В перспективе, возможно, садоводы и огородники любители смогут выращивать эти растения у себя на дачах.

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# экология

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