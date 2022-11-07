Фестиваль "Кто ты и откуда?" - попытка познакомиться с собой, считает эксперт "Золотой маски"

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Фестиваль национальных театров "Кто ты и откуда?" впервые проходит в Тюмени, в МТЦ "Космос" с 4 по 10 ноября. В его программу вошли спектакли, общая тема которых – национальная идентичность. Почему так важно обратиться к этой теме, насколько она актуальна, есть ли будущее у фестиваля, рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор проекта, эксперт премии "Золотая маска", театральный критик из Санкт-Петербурга Александрина Шаклеева.

- Александрина, темой национальной идентификации театры занимались всегда или решили к ней обратиться в последнее время?

- Тема не нова, потому что всегда существовали национальные театры. Но сейчас в свете последних исторических событий эта тема обостряет восприятие. Перед каждым из нас встает вопрос: кто ты здесь и сейчас, что тебе делать со своей жизнью, как ее заново структурировать. Многие привычные для нас вещи сейчас подвергаются деконструкции. Привычный уклад во многом меняется. Поэтому и есть потребность в таких фестивалях, как "Кто ты и откуда?".

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

- Какие формы, практики применяют театры, чтобы передать эксклюзивность национальности?

- Одной из задач фестиваля "Кто ты и откуда?" стало представление научно-исследовательских проектов в сфере национальной идентичности. Очень часто это явление для не носителей этой культуры предстает как нечто экзотическое, музейное. Когда мы работали над программой фестиваля, мы искали театры, которые работают над преодолением стереотипов о культуре того или иного народа. Так, коллектив "немхат" из Перми передает культуру коми-пермяков, но не все чувствуют себя ее носителями. Режиссер Саша Шумилин говорит о том, что в его предках есть коми-пермяки, и это часть его, поэтому коллектив стремится рассказывать о самобытной культуре коми-пермяков. Театр горожан из Казани создал спектакль, в котором отвечает на вопрос: "Что значит быть татарином?".

- Какое будущее у фестиваля "Кто ты и откуда?"

- Мы не сразу решили проводить это фестиваль в Тюмени. Но так как такого рода фестивали национальных театров уже есть в Москве и Санкт-Петербурге, определили площадкой "Космос". Этот фестиваль было логично проводить здесь, потому что Тюменская область - многонациональный регион, в котором в том числе живут коренные малочисленные народы Севера. Кстати, в программу был включен автоэтнографический спектакль из Салехарда, автор Петр Юнкер, он раньше работал в "Космосе". По ряду причин не удалось его показать.

Я думаю, в дальнейшем фестиваль мог бы выходить за рамки тех народов, которые представлены республиками, округами. Так, армянская диаспора в Тюмени уже интересовалась участием в нем. Я надеюсь, что это будет не разовая история, планируем продолжать. В этот раз фестиваль состоялся на средства Президентского фонда культурных инициатив, это 5 миллионов рублей. Впоследствии будем изыскивать средства, чтобы он проходил более масштабно.

- Александрина, дает ли фестиваль ответ на вопрос: "Кто ты?"

- В тех проектах, что мы делаем в "Космосе", мы задаем вопросы прежде всего себе и предлагаем к нам присоединиться. 10 ноября состоится лаборатория, в которой горожане будут исследовать свой род. Идея в том, чтобы тюменцы работали с артефактами своей памяти через звуки. Когда я придумывала это, мне было интересно, как работает звук как невербальное восприятие. С детства мы сохраняем не только слова, но и неосознанные воспоминания: цвета, картинки, звуки. Я подумала, интересно, а как звучит род. Если, к примеру, я помню калитку у бабушки, а бабушка помнит еще что-то. В процессе лаборатория трансформируется, всегда любопытно смотреть, как люди без специального образования, опыта открывают что-то для себя. Это своего рода терапия, попытка собственным путем познакомиться с собой.

Анжела Лебедева