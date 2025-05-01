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Тюменцев приглашают на ночную экскурсию "Семь нот фанеры"

Общество, 08:27 21 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первая ночная экскурсия "Семь нот фанеры" пройдет на комбинате "Свеза" в Тюмени (ул. Камчатская, 196) 23 мая, начало в 22 часа.

"Забудьте привычные дневные впечатления, ведь с наступлением темноты комбинат "Свеза" оживает в совершенно новом, захватывающем ритме. Здесь станок споет вам "Катюшу" своим неповторимым механическим голосом, проникающим в самую душу. А что вы скажете о вальсе погрузчиков? Грациозные движения этих гигантов, обычно занятых рутинной работой, превратятся в завораживающий танец! Можно ли сыграть на фанере как на барабане? Приходите и убедитесь сами", - отмечают организаторы.

Тюменцам предлагают не только увидеть, но и почувствовать этот удивительный материал, раскрыть его музыкальный потенциал и создать свой собственный ритм ночи.

Экскурсия платная. Подать заявку на участие можно по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.

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# СВЕЗА , Тюменский фанерный завод

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