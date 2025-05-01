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О научных открытиях Менделеева расскажут тюменцам в областной библиотеке

Общество, 08:43 21 мая 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тематическая гостиная, посвященная научным открытиям Дмитрия Менделеева, будет работать в Тюменской областной научной библиотеке 22 мая. Мероприятие приурочат ко Дню химика и 105-летию библиотеки, сообщает региональный департамент культуры.

Горожане узнают, что больше всего интересовало юного Менделеева на семейном стекольном заводе в Аремзянах, какие четыре правила выработал для себя молодой химик, сколько денег принесла ученому высшая научная награда Демидовская премия за первый русский учебник "Органическая химия".

Специалист библиотеки Ольга Диер расскажет об интересных фактах открытия знаменитой периодической таблицы, о роли и значении химических элементов в нашей жизни.

Количество мест ограничено. Запись по телефону: +7 (3452) 565-300, доб.: 3255, 3254. Возрастное ограничение: 6+

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# Дмитрий Менделеев , Тюменская областная научная библиотека

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