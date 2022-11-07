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Беременная женщина и ее годовалая дочь пострадали в аварии в Тюменской области

Происшествия, 18:15 07 ноября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

30-летняя беременная женщина и ее годовалая дочь пострадали в результате аварии на 218-м км автодороги Екатеринбург – Тюмень, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Автомобиль Opel въехал в металлическое ограждение, затем его отбросило в стоящий на обочине Ford Focus. Ford задел своего водителя, который в это время стоял перед машиной. Мужчина получил травму ноги. Легкие травмы получили двое пассажиров этой машины, находившиеся в ней, – беременная женщина и ребенок", – сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford остановился на обочине купить незамерзающую жидкость. Пока заливал ее в иномарку, случился удар.

"60-летний водитель автомобиля Opel был нетрезв. Показания алкотестера составили 0,95 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина ехал с работы, купил пиво, выпил, совершил ДТП", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

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