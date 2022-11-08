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Производство мяса птицы в Тюменской области за пять лет увеличилось вдвое

Экономика, 14:35 08 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 96,8 % увеличилось производство мяса птицы в сельхозорганизациях Тюменской области за последние пять лет. Производство яиц во всех категориях хозяйств составило 1382,9 млн штук, что составляет на душу населения 893,5 штук в год.

Об этом сообщил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской облдумы Владимир Ковин, комментируя развитие отрасли птицеводства в регионе.

В субъекте действуют пять птицефабрик. В Исетском районе строится племенной репродуктор второго порядка на 12 млн инкубационных яиц. Полный запуск комплекса запланирован на третий квартал 2023 года. Этот репродуктор позволит обеспечить инкубационным яйцом индейки российских производителей более чем на 20 % от общей потребности, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

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# обддума , птицефабрика

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