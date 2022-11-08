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В Тюмени подполковник полиции получил более четырех лет колонии за взятки

Происшествия, 14:11 08 ноября 2022

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

К 4 годам 6 месяцам со штрафом в 1 млн рублей приговорил бывшего начальника межрайонного отдела МО ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств Михаила Жигалкина, обвиняемого в получении взятки. Он полностью признал вину, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Напомним, по версии следствия с октября 2018 года по декабрь 2019 года граждане, желающие получить водительские удостоверения без сдачи экзаменов, обращались с соответствующей просьбой к посреднику. Он получал от них деньги, которые передавал начальнику отдела. В свою очередь тот давал незаконные указания своим подчинённым инспекторам о приеме экзаменов без фактической сдачи для последующей выдачи водительского удостоверения.

Михаил Жигалкин признан виновным в 38 эпизодах получения должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Суд лишил Михаила Жигалкина свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в 1 млн рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Суд лишил его права занимать должности представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в данных органах сроком на четыре года.

Также Калининский районный суд Тюмени лишил Михаила Жигалкина специального звания "подполковник полиции".

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# взятки , приговор

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