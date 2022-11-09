33 ресторана и 18 гостиниц Тюменской области участвуют в программе лояльности для туристов

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

33 ресторана, 18 гостиниц, пять SPA-салонов и бань Тюменской области предлагают гостям региона скидки в размере от 5 до 15 %. Программа лояльности "Сибирское гостеприимство" действует третий год.

Об этом в интервью сообществу "Тюменская область" во ВКонтакте рассказала директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

"Программу лояльности для туристов "Сибирское гостеприимство" очень удобно использовать, особенно постоянным гостям. Она есть в мобильном приложении. Нужно просто зарегистрироваться и получать бонусы, скидки от отелей, ресторанов, музеев, баз отдыха", - отметила она.

Гостям Тюменской области предлагают скачать приложение Visit Tyumen, кликнуть по баннеру "Сибирское гостеприимство", выбрать локацию и сгенерировать уникальный код, который затем нужно предъявить при оплате сотруднику заведения.

Анжела Лебедева