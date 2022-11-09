  • 9 ноября 20229.11.2022среда
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

33 ресторана и 18 гостиниц Тюменской области участвуют в программе лояльности для туристов

Общество, 08:14 09 ноября 2022

Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

33 ресторана, 18 гостиниц, пять SPA-салонов и бань Тюменской области предлагают гостям региона скидки в размере от 5 до 15 %. Программа лояльности "Сибирское гостеприимство" действует третий год.

Об этом в интервью сообществу "Тюменская область" во ВКонтакте рассказала директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

"Программу лояльности для туристов "Сибирское гостеприимство" очень удобно использовать, особенно постоянным гостям. Она есть в мобильном приложении. Нужно просто зарегистрироваться и получать бонусы, скидки от отелей, ресторанов, музеев, баз отдыха", - отметила она.

Гостям Тюменской области предлагают скачать приложение Visit Tyumen, кликнуть по баннеру "Сибирское гостеприимство", выбрать локацию и сгенерировать уникальный код, который затем нужно предъявить при оплате сотруднику заведения.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гостиницы , Мария Трофимова , рестораны , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:28 09.11.2022В Тобольске создадут электронную Книгу памяти
08:14 09.11.202233 ресторана и 18 гостиниц Тюменской области участвуют в программе лояльности для туристов
18:43 08.11.2022Тюменский театр "АКТИС" получил Гран-при международного конкурса "Великая моя страна"
18:32 08.11.2022Четыре тысячи баллончиков краски ушло на самый большой мурал в Тюменской области