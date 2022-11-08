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В Тюменской области 17 учреждений и 14 индивидуальных предпринимателей берут на стажировку выпускников

Экономика, 15:32 08 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 учреждений и 14 индивидуальных предпринимателей участвуют в программе стажировки Кадрового центра Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Программа помогает выпускникам, у которых есть диплом, а опыта работы нет. Именно для них создано более 70 временных рабочих мест. Молодые люди могут получить опыт по более чем 60 профессиям: от инженера до дизайнера.

Для прохождения стажировки необходимо подать заявление на портале. Консультанты центра занятости составят для выпускника карьерный трек. Нередко руководство компаний принимает стажеров в команду.

Консультация — в отделении "Работа России" по месту жительства, а также в департаменте труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8 (3452) 42-62-48.

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# рынок труда , трудоустройство

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