Автобусы 41, 43 и 77 в Тюмени вернулись к основной схеме движения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автобусные маршруты №№ 41, 43 и 77 в Тюмени вернулись к основной схеме движения с 9 ноября, сообщает городская администрация.

Производственные работы на участке дороги по ул. Энергетиков – Парфенова завершились с опережением сроков.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722 и на остановках.