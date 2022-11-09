Автобусы 41, 43 и 77 в Тюмени вернулись к основной схеме движения
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Автобусные маршруты №№ 41, 43 и 77 в Тюмени вернулись к основной схеме движения с 9 ноября, сообщает городская администрация.
Производственные работы на участке дороги по ул. Энергетиков – Парфенова завершились с опережением сроков.
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722 и на остановках.