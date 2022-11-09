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Автобусы 41, 43 и 77 в Тюмени вернулись к основной схеме движения

Общество, 16:49 09 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автобусные маршруты №№ 41, 43 и 77 в Тюмени вернулись к основной схеме движения с 9 ноября, сообщает городская администрация.

Производственные работы на участке дороги по ул. Энергетиков – Парфенова завершились с опережением сроков.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722 и на остановках.

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