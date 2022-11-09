Более 30 тюменских предприятий приняли выпускников вузов на стажировку в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 государственных и муниципальных учреждений, а также 14 индивидуальных предпринимателей Тюменской области стали участниками программы стажировки молодых специалистов в 2022 году. Они создали более 70 временных рабочих мест для выпускников во всех муниципалитетах, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Молодые люди прошли стажировку более чем по 60 профессиям: от инженера до дизайнера.

В ведомстве отметили, что зачастую выпускники вузов не могут трудоустроиться по причине отсутствия опыта работы. Стажировка помогает им не только получить необходимые навыки, но и быстрее утроиться на работу.

Для прохождения стажировки необходимо подать заявление о содействии в поиске подходящей работы на портале "Работа России". Получить консультацию можно в центре занятости населения и его отделениях, а также в департаменте труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8 (3452) 42-62-48.