Тюменский медуниверситет получил высокую оценку качества условий обучения

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Высокую оценку Минобрнауки России получил Тюменский медицинский университет по итогам независимой проверки качества условий осуществления образовательной деятельности. Проверка проходила весной 2022 года, учитывались отзывы студентов и педагогов университета, сообщает пресс-служба вуза.

Тюменский ГМУ получил высокие результаты по критериям: открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность - 98 %; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность - 96 %; доступность услуг для инвалидов - 100 %; доброжелательность, вежливость работников – 97 %; удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций- 96 %.

"Для вуза это большое достижение. Оно указывает на слаженную работу всех структур: профессорско-преподавательского состава, административно-хозяйственной части, ректората. Эта оценка в будущем поможет вузу пройти государственную аккредитацию образовательной деятельности", - рассказал руководитель Центра мониторинга качества образования Тюменского медицинского университета Артур Маргарян.