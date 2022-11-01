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Комплексное обновление дворов выполнили в Тюмени по улице 30 лет Победы

Экономика, 12:37 10 ноября 2022

vk.com/upravatmn | Фото: vk.com/upravatmn

Реконструкцию дворов домов №60 и 60, корп. 3 по ул. 30 лет Победы в Тюмени завершила подрядная организация. Работы по обновлению прилегающей территории, тротуаров, игровых площадок, увеличению парковочных мест проведены на площади 6 тыс. кв. метров, сообщает городская администрация.

Приемку объекта провели руководитель управы Восточного округа Евгений Триль, представители УК, ТОС и депутат Тюменской городской думы Александр Захаров.

Руководитель управы рассказал, что у домов заменили инженерные коммуникации и ливневую канализацию. Ресурсоснабжающие организации модернизировали 370 м сетей теплоснабжения и 178 м - водоснабжения.

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Во дворах установили 14 скамеек, высадили 85 кустарников и восемь деревьев, демонтировали старые погреба и на их месте установили спортивную площадку. При этом в четыре раза увеличили площадь газонов и в три раза – протяжённость тротуаров.

Благоустройство и реконструкция дворов выполнены в рамках реализации нацпроекта "Комфортная городская среда".

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# национальный проект Комфортная среда

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