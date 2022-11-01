Интраназальной вакциной против коронавируса привились 2 тыс. 489 тюменцев

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

2 тыс. 489 жителей Тюмени привились интраназальной вакциной против новой коронавирусной инфекции по данным на 9 ноября.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном департаменте здравоохранения, насадки-распылители для интраназального введения вакцины против COVID-19 имеются в Тюмени в достаточном количестве.

Напомним, ранее в регион поступило 18 тыс. таких насадок. Их распределили в медучреждения областного центра: поликлиники №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 17 и областную больницу №2.

Состав препарата "Гам-КОВИД-Вак", который вводится в мышцу или интраназально - один и тот же. Вакцинацию назальными каплями "Гам-КОВИД-Вак" проводят также в два этапа. Первый и второй компоненты в дозе 0.5 мл вводятся с разницей в три недели.

Ревакцинацию рекомендуется проводить через шесть месяцев после введения последней дозы вакцины первичной вакцинации или предыдущей ревакцинации.

Любовь Голышева