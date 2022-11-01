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Юные дзюдоисты сразятся за места в сборной Тюменской области

Спорт, 09:30 11 ноября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство Тюменской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет соберет более 400 спортсменов из Тобольска, Заводоуковска, Ишима, Тюмени, а также Бердюжского, Исетского, Ишимского, Нижнетавдинского, Упоровского и Тюменского районов 12 ноября.

Соревнования откроются в 10 часов на базе центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо". По их итогам будет сформирована сборная, которая представит регион на крупных соревнованиях в 2023 году.

Понаблюдать за поединками и поддержать участников могут все желающие, вход свободный, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

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# дзюдо

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