Мобилизованным тюменцам подготовили четвертую за неделю партию дополнительного оборудования и амуниции

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новую партию груза для мобилизованных земляков подготовили к отправке из Тюменской области 10 ноября. Это четвертая отгрузка дополнительного оборудования и амуниции на этой неделе.

За счет областного бюджета приобретены спальные мешки, костюмы, обувь, термобелье, термосы, ножи, металлические карабины и многое другое. То, что необходимо в данный момент, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Представители регионального оперативного штаба на связи с командирами наших подразделений, поэтому закупаем оборудование и амуницию по конкретным запросам", - прокомментировал губернатор Александр Моор.