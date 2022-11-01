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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мобилизованным тюменцам подготовили четвертую за неделю партию дополнительного оборудования и амуниции

Губернатор, 18:14 10 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новую партию груза для мобилизованных земляков подготовили к отправке из Тюменской области 10 ноября. Это четвертая отгрузка дополнительного оборудования и амуниции на этой неделе.

За счет областного бюджета приобретены спальные мешки, костюмы, обувь, термобелье, термосы, ножи, металлические карабины и многое другое. То, что необходимо в данный момент, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Представители регионального оперативного штаба на связи с командирами наших подразделений, поэтому закупаем оборудование и амуницию по конкретным запросам", - прокомментировал губернатор Александр Моор.

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# Александр Моор , военнослужащие , гуманитарная помощь , мобилизация

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