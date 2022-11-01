Женщина и ее дочь-подросток пострадали в аварии на объездной дороге в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Женщина и девочка-подросток пострадали в результате столкновения трех автомобилей на 9-м км объездной дороги в Тюмени около 17 часов 30 минут 10 ноября. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, самосвал Volvo при перестроении зацепил Hyundai Accent, двигавшийся в попутном направлении, который после этого столкнулся с автомобилем Chery и, съехав в кювет, врезался в дерево. В результате ДТП в пострадали 42-летняя водитель Hyundai и ее 14-летняя дочь. Обстоятельства происшествия выясняются.