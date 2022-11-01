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Женщина и ее дочь-подросток пострадали в аварии на объездной дороге в Тюмени

Происшествия, 21:58 10 ноября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Женщина и девочка-подросток пострадали в результате столкновения трех автомобилей на 9-м км объездной дороги в Тюмени около 17 часов 30 минут 10 ноября. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, самосвал Volvo при перестроении зацепил Hyundai Accent, двигавшийся в попутном направлении, который после этого столкнулся с автомобилем Chery и, съехав в кювет, врезался в дерево. В результате ДТП в пострадали 42-летняя водитель Hyundai и ее 14-летняя дочь. Обстоятельства происшествия выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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