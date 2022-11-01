В России запустят единое универсальное пособие на детей от рождения до 17 лет
Запуск единого универсального пособия на детей от рождения и до 17 лет планируется в России с 1 января 2023 года. Об этом говорилось на заседании правительства страны 10 ноября.
"Его оформление и получение должны быть максимально понятными, простыми и удобными для граждан", - подчеркнул глава правительства Михаил Мишустин. Он также попросил вице-премьера Татьяну Голикову и министра труда Антона Котякова взять решение этой задачи под личный контроль.
Также правительство дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет с апреля 2022 года семьям с низким доходом, где воспитываются почти 5 млн детей.
"Они должны получать максимально адресную помощь государства в решении материальных трудностей. Пожалуйста, прошу за этим строго следить во всех регионах", – подчеркнул Михаил Мишустин.
Всего на эти цели в текущем году будет направлено 505 млрд рублей.
Подать заявление на получение выплаты можно: через портал госуслуг, при личном визите в МФЦ или отделение Пенсионного фонда.
Видео с заседания правительства РФ