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Достижения в сфере реабилитации инвалидов обсудят на форуме #возМОЖНОсти в Тюмени

Общество, 09:18 14 ноября 2022

Тюменский областной центр реабилитации инвалидов | Фото: Тюменский областной центр реабилитации инвалидов

Региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти, приуроченный к Международному дню инвалидов, пройдет в Тюмени в Легкоатлетическом манеже 2 декабря. Поучаствовать в нем смогут все желающие в очном или онлайн формате, сообщает областной центр реабилитации инвалидов.

Участники форума обсудят лучшие практики и достижения в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, создание возможностей для социализации людей с инвалидностью, расширение их ресурсов и индивидуальных возможностей. На мероприятии представят сеть реабилитационных организаций региона, презентуют современные технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия и многое другое.

Также запланированы информационно-просветительские и развлекательные мероприятия для маленьких участников с особенностями развития и взрослых людей с инвалидностью. В программе - мастер-классы, детская анимация и игровая зона, бьюти-зоны, фотозоны, территория для нетворкинга, творческие лаборатории, спортивные адаптивные площадки, бесплатные консультации специалистов различных ведомств и многое другое.

Подробная информация о форуме размещена на сайте форумвозможности.рф. Старт форума намечен на 10 часов.

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# инвалиды , реабилитация инвалидов , форум

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