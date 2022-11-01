В Тюмени раскрыли убийство пенсионера на ул. Закалужской

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

36-летнему подозреваемому в расправе над 61-летним мужчиной в Тюмени 7 ноября предъявили обвинение, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Напомним, тело пожилого мужчины с колото-резаным ранением шеи обнаружили во время тушения пожара в частном доме на ул. Закалужской 7 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

Под подозрение попал судимый за аналогичное преступление 36-летний знакомый убитого. Ранее пенсионер приютил этого мужчину в своем доме.

На допросе злоумышленник признал вину полностью, также рассказал следователю об обстоятельствах преступления.

Вечером 6 ноября мужчина вместе с 61-летним тюменцем распивал спиртные напитки в доме. Между ними возникла словесная перепалка, в результате которой злоумышленник сначала схватил табурет, которым несколько раз ударил оппонента головы. После он взял со стола нож и нанес им удар в область шеи. От полученного ранения хозяин дома скончался. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег дом и скрылся.

"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы", — добавили в региональном следственном управлении СК РФ.