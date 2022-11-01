В Тюмени на ул. Уездной установили светофор на нерегулируемом переходе

| Фото: пресс-служба администрации города | Фото: пресс-служба администрации города

Новый светофор установили на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Уездной, 4 в Тюмени по просьбе жителей близлежащих домов. Скоро такие дорожные помощники появятся еще на ул. Престольной, 34 и ул. Престольный 2-й проезд, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что все официальные обращения тюменцев в адрес профильных ведомств с просьбой установить светофор или обустроить пешеходный переход обязательно рассматривают на городских и территориальных комиссиях по безопасности дорожного движения.

Светофоры устанавливают на аварийных участках улично-дорожной сети города, на улицах с интенсивным движением транспорта и пешеходов, около социальных и образовательных учреждений. Режимы работы каждого нового устройства настраиваются с учетом дорожной обстановки на конкретной улице.