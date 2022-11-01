Тюменская спортшкола "Тура" участвует в федеральном проекте

| Фото: Спортивная школа "Тура" | Фото: Спортивная школа "Тура"

Тюменская спортшкола "Тура" стала победителем конкурса проекта ФизкультРАСС. Всего на конкурс поступило 108 заявок от 44 регионов страны, три - от Тюменской области.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени, материалы участников оцениваются сотрудниками Российской ассоциации спортивных сооружений.

Заявка "Туры" оценивалась согласно критериям положения. Эксперты РАСС отметили, что у школы отличный целевой показатель: 130 человек, а также достойный план реализации проекта, где указаны четыре дисциплины.

Благодаря участию в проекте, юные спортсмены получат новое спортивное оборудование и инвентарь для занятий: волейбольные и футбольные мячи, утяжелители, эспандеры и т.д.