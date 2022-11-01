Дни узбекской культуры в Тюмени: россияне разных национальностей едины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К пятилетию Тюменской областной общественной организации "Ватан" приурочили Дни узбекской культуры. Первый юбилей отметили сборным концертом разных национальных коллективов в концертном зале Тюменского государственного института культуры 12 ноября.

По словам исполняющего обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Романа Малыгина, подобные встречи имеют большое значение. Важно, чтобы все жители Тюменской области познавали культуру, традиции и обычаи разных народов, которые живут в регионе. Общественные организации, в том числе и "Ватан" занимают активную позицию: собирают и отправляют помощь на Донбасс, поддерживают военнослужащих в борьбе с неонацизмом.

"В Великую Отечественную войну русские, узбеки, татары, киргизы, армяне и представители других национальностей защищали и поддерживали друг друга. Когда закончилась война, все вместе восстанавливали Советский Союз. Сегодня одна из наших бывших братских республик находится на очень сложном пути. К сожалению, они были введены в заблуждение государствами, которые пропагандируют нацизм. Мы обязаны им помочь. Вчера и на днях на передовую отправились наши братья, отцы, деды, чтобы остановить, вразумить врага, чтобы он не пришел на наши земли. Такие мероприятия как сегодня – посыл нашим военнослужащим: не важно, какой мы национальности, мы все едины. Такие концерты демонстрируют, что наш многонациональный народ Тюменской области, всей России никогда не будет сломлен", – сказал он.

Гостей, занявших места в зале, поприветствовали боем в барабан и глубоким звучанием карная – музыкального инструмента, напоминающего длинную трубу. Затем на сцену вышли участницы ансамбля танца "Бахор" в платьях, которые привезли специально из Узбекистана.

"Показываем всю красоту узбекского народа. Чтобы показать настоящий узбекский танец, мы готовились на протяжении месяца. В составе нашего большого коллектива и взрослые, и дети. Костюмы были привезены непосредственно из Узбекистана. Это национальные наряды нескольких видов", – поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель хореографического ансамбля "Бахор" образцового коллектива студии танца "Meret" Екатерина Бертрам.

Отметим, на сегодняшний день в Тюменской области проживают около 4 тыс. узбеков. Еще более 12 тыс. человек приезжают из Узбекистана работать.

"Мы уже пять лет проводим Дни узбекской культуры, показываем свои традиции и современную культуру нашего народа. К нам приходит множество гостей разных национальностей. Сегодня выступают и узбеки, и русские, и казахи. Подготовили большое количество коллективов. Завтра праздник продолжится во дворце культуры Ишима. Вообще мы участвуем в городских, областных фестивалях, проводим любимый весенний Навруз", – поделился председатель Тюменской областной общественной организации "Ватан" узбекской диаспоры Муин Сабиров.

Инна Пахомова