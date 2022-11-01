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Вадим Самойлов и тюменские артисты выступили перед мобилизованными Тюменской области

Общество, 09:10 13 ноября 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Вадим Самойлов из "Агаты Кристи", а также тюменские артисты выступили перед мобилизованными 12 ноября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Я уже не в первый раз выступаю перед бойцами. Я считаю, что это важно. Поддержать людей, которые будут защищать наши интересы, интересы нашего государства. Специальная военная операция — это очень серьезно и требует больших человеческих усилий, а эти люди будут прямо на передовой. Мы с ними", - рассказал Вадим Самойлов.

Для бойцов также спели артисты Тюменского концертно-театрального объединения: Виктория Некрасова, Марина Штанько, Александр Петров. По словам мобилизованных, концерты в пункте размещения проходят каждую неделю.

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