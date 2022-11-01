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На чашку чая приглашают тюменцев потомки купцов Колокольниковых

Общество, 11:15 13 ноября 2022

группа "Музей «Усадьба Колокольниковых»" ВКонтакте | Фото: группа "Музей «Усадьба Колокольниковых»" ВКонтакте

На чашку чая приглашают потомки купцов Колокольниковых жителей Тюменской области 23 ноября. В этот раз о генеалогических исследованиях купеческой династии, ее семейных традициях и ценностях расскажет Надежда Ледовская, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Музей "Усадьба Колокольниковых" активно сотрудничает с потомками купеческой династии. Здесь принимали Ивана Колокольникова из Иркутска, Надежду Ивановну, Евгения и Дарью Ледовских из Москвы. Гости участвовали во II музейном форуме и онлайн-встречах, а в сувенирной лавке музея продается "Колокольников чай", который создают праправнуки тюменских купцов.

Встреча состоится в музее "Усадьба Колокольниковых", ул. Республики, 20, 23 ноября, начало в 18 час. 15 минут. Действует обязательная предварительная запись по телефону 8 (3452) 46-49-63. Вход свободный.

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# музей-усадьба Колокольниковых , чай

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11:15 13.11.2022На чашку чая приглашают тюменцев потомки купцов Колокольниковых