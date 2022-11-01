К середине недели в Тюмени резко похолодает
Резкое похолодание ожидается в Тюмени в течение недели, с 14 по 20 ноября. По данным центра Фобос, в начале периода столбики термометров еще будут подниматься до плюс 1 градуса, но уж к среде - четвергу температура воздуха понизится до минус 18.
14 ноября в Тюмени дневная температура воздуха составит плюс 1, ночная – минус 5 градусов. В Течение суток пройдет сильный снег, возможен туман. Атмосферное давление ниже нормы, ветер северный 4 метра в секунду.
15 ноября днем похолодает до минус 10 градусов, ночью ожидается минус 13. В течение суток - переменная облачность, небольшой снег, туман. Ветер северо-западный 3 метра в секунду.
16 ноября, в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег. Дневная температура воздуха составит минус 14, ночная – минус 18 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
17 ноября ожидается малооблачная погода, днем минус 15, ночью – минус 17 градусов. Ветер слабый, южный.
18 ноября потеплеет до минус 8 градусов, 19 ноября ожидается до минус 5. В эти дни есть вероятность небольших осадков, ветер сменит свое направление с юго-восточного на западное.
20 ноября днем температура воздуха составит минус 11 градусов, ветер северный, с порывами до 14 метров с секунду.
Любовь Голышева