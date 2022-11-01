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Ночью в Тюмени тушили пожар в офисном здании

Происшествия, 10:36 14 ноября 2022

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

66 огнеборцев участвовали в тушении пожара в административном здании в Тюмени в ночь на 14 ноября, сообщает МЧС по Тюменской области.

Сообщение о возгорании в семиэтажном здании по адресу ул. Республики, 250б поступило на пульт дежурного в 00 часов 4 минуты.

Первые прибывшие на место вызова пожарные установили, что горит обшивка здания. Было принято решение о повышении ранга пожара и привлечении дополнительных сил и средств.

Создав семь звеньев газодымозащитной службы, огнеборцы обследовали задымленные помещения, организовали тушение очага, не допустив распространения огня в помещениях и на соседнее здание.

Площадь пожара составила 600 кв. метров, огонь удалось остановить в кратчайшие сроки. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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