В Тюменской области аграрии введут в оборот 6,5 тысяч га неиспользованной пашни

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

На 6,5 тыс. га больше обработают в осеннюю посевную кампанию аграрии Тюменской области. Этот объем не использованных ранее земель вовлекли в оборот сельхозтоваропроизводители региона в 2022 году.

"В ряде муниципалитетов вовлекаются пашни, которые долгие годы не обрабатывались. Меры государственной поддержки, слаженная работа местных властей, аграриев и специалистов – все это стимулирует наши сельхозпредприятия вовлекать землю в оборот", - пояснил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

По его мнению, процессу способствуют и другие факторы. К примеру, работа с инвесторами по модернизации или созданию новых производств по животноводству, переработки сельхозпродукции.

"Это все формирует спрос и сельхозпроизводитель, понимая, что затраты, которые он понесет, окупятся в ближайшей перспективе, приобретает технику, вкладывает силы и средства в вовлечение земель. Такой баланс производства и потребления мы выстраивали последние 10 лет для того, чтобы профицитные объемы зерна, которые в Тюменской области были, сейчас примерно сбалансированы с объемом потребления отраслей животноводства или переработки", - уточнил Владимир Чейметов.

Он также отметил, что в среднем стоимость вовлечения в оборот 1 га земли обходится аграриям региона в 20 тыс. рублей. При этом, они могут рассчитывать на господдержку – по программе Минсельхоза РФ субсидируется до 50 % затрат на проведение таких работ.

Оксана Корнеенкова