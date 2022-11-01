  • 14 ноября 202214.11.2022понедельник
  • USD60,2179
    EUR61,5416
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За ДТП с пострадавшим ребенком в Тюмени водителя ограничили в передвижении по городу

Происшествия, 16:36 14 ноября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Год ограничения свободы получил житель Тюмени за ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок, сообщает областная прокуратура.

Суд установил, что 7 марта 2021 года 42-летний водитель Тoyota на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не пропустил имевший преимущество автомобиль Skoda, произошло столкновение.

В результате ДТП тяжкий вред здоровью получила годовалая дочь водителя Skoda. Ребенок в детском кресле получил перелом правой теменной кости.

По решению суда, виновник ДТП год не может выезжать за пределы Тюмени, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции и покидать свой дом в ночное время.

Также суд взыскал с водителя в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:36 14.11.2022За ДТП с пострадавшим ребенком в Тюмени водителя ограничили в передвижении по городу
16:13 14.11.2022Тюменка устроила плантацию конопли в съемной квартире
15:49 14.11.2022Житель Тюменской области поджег сельский детский сад
14:21 14.11.2022В Тюмени двухлетний мальчик отравился дихлофосом