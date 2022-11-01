За ДТП с пострадавшим ребенком в Тюмени водителя ограничили в передвижении по городу

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Год ограничения свободы получил житель Тюмени за ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок, сообщает областная прокуратура.

Суд установил, что 7 марта 2021 года 42-летний водитель Тoyota на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не пропустил имевший преимущество автомобиль Skoda, произошло столкновение.

В результате ДТП тяжкий вред здоровью получила годовалая дочь водителя Skoda. Ребенок в детском кресле получил перелом правой теменной кости.

По решению суда, виновник ДТП год не может выезжать за пределы Тюмени, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции и покидать свой дом в ночное время.

Также суд взыскал с водителя в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.