В Тюменской области I фестиваль "АРТ-Варежка" проходит по шести номинациям

| Фото: сообщество "Мы несем добро. Экодвижение в Тобольске" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Мы несем добро. Экодвижение в Тобольске" во ВКонтакте (архив)

Прием заявок на I Областной фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества "ART-Варежка" стартовал и продолжится до 16 декабря. Заявиться можно по шести номинациям в пяти возрастных категориях.

По информации Дворца национальных культур "Строитель", фестиваль проводится для сохранения народных традиций в области декоративно-прикладного творчества, выявления и поддержки талантливых мастеров, работающих в традиционных и новых техниках.

"Уже приняты в работу заявки из Уватского района, там воспитанники интерната вяжут в традициях коренных народов Севера. Также свои заявки направили мастера из Исетского района, родители тюменских детсадовцев", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель центра национальных культур ДНК "Строитель" Надежда Карнаухова.

Номинации конкурса: варежка сувенирная – магниты, новогодние украшения; этноварежка – функциональный предмет одежды, выполненный в оригинальной технике; варежка-экслюзив – выполнена с применением креативных технологий; варежка-хохотушка - видеоролики с творческими номерами про варежки; ростовая варежка – конкурс ростовых костюмов; варежка-образ – варежка, как детская игрушка.

Работы могут быть выполнены в техниках: батик, фелтинг, керамика, ковроткачество, резьба по дереву и других. Участниками могут стать те, кому есть 14 лет, и люди старше 56 лет.

Церемония награждения победителей пройдет 28 декабря. В январе 2023 года в "Строителе" откроют выставку варежек.

Подробности участия в фестивале-конкурсе по телефону: 8(996)320-88-63, руководитель центра национальных культур ДНК "Строитель" Надежда Карнаухова.

Анжела Лебедева