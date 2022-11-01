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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жителей Тюменской области предупреждают о резком похолодании

Общество, 17:45 14 ноября 2022

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Резкое изменение погоды ожидается на юге Тюменской области с 15 по 17 ноября. Как сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, прогнозируется похолодание до минус 28 градусов.

Так, 15 ноября в течение суток от -3 до -8 градусов, в северных районах -9 до -14 градусов. 16 ноября прогнозируется усиление морозов: от -15 С до -20 градусов. 17 ноября ночью температура понизится до - 23 до - 28 градусов, днем - от -13 до - 18 С.

В связи с ожидаемыми погодными условиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. В частности, возможны аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные с повышенной нагрузкой на линии электропередач и трансформаторные подстанции, обледенение линий связи и электропередач. Также есть риски аварий и инцидентов на системах теплоснабжения, связанные с нагрузкой на теплосети. Возможны ограничения в движении и ДТП на дорогах федерального и муниципального значения на территории области, возможна отмена междугородних автобусных перевозок, возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.

При возникновении происшествий звонить по телефону: 112 или 101.

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