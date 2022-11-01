Дополнительное оборудование и обмундирование отправили мобилизованным Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Продолжается укомплектование тюменских подразделений дополнительным оборудованием и обмундированием, сообщает информационный центр регионального правительства.

Средства выделяются из бюджета региона по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

Спальные зимние мешки, ремонтный и шанцевый инструмент, аптечки, полиуретановые коврики, зимние костюмы, индивидуальные термосы, нательное белье, генераторы и другое погрузили и отправили бойцам из Тюмени 14 ноября.