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Дополнительное оборудование и обмундирование отправили мобилизованным Тюменской области

Общество, 18:53 14 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Продолжается укомплектование тюменских подразделений дополнительным оборудованием и обмундированием, сообщает информационный центр регионального правительства.

Средства выделяются из бюджета региона по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

Спальные зимние мешки, ремонтный и шанцевый инструмент, аптечки, полиуретановые коврики, зимние костюмы, индивидуальные термосы, нательное белье, генераторы и другое погрузили и отправили бойцам из Тюмени 14 ноября.

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# Александр Моор , снаряжение

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