Сотрудники МЧС спасли девушку, пострадавшую в ДТП в Нижнетавдинском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники МЧС спасли девушку, пострадавшую в ДТП, которое произошло на автотрассе Нижняя Тавда – Тюмень с участием автомобилей Peugeot и КIA.

Девушку-водителя зажало в салоне авто, она получила ряд травм и нуждалась в срочной госпитализации, сообщает пресс-служба 32-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Тюменской области.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента смогли достать пострадавшую из смятой машины. Затем ее передали медработникам. Вместе со спасенной в салоне автомобиля также находилась ее мама. По предварительной информации, она в результате ДТП не травмирована.