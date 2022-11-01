Реконструкция водопроводных сетей началась в Тобольске

| Фото: пресс-службы АО "СУЭНКО" | Фото: пресс-службы АО "СУЭНКО"

Реконструкция водопроводных сетей от Жуковского водозабора началась в Тобольске. По проекту специалисты заменят 2,27 км труб диаметром 500 мм, сообщает пресс-служба АО "СУЭНКО".

Стальной водопровод находится в эксплуатации более 30 лет и имеет предельно высокий уровень износа – 80%. Конкурсные процедуры по выбору подрядчика и приобретению трубы уже завершились. Работы проведут сотрудники специализированной подрядной организации, имеющие большой опыт работ в сфере строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства.

В ходе реконструкции специалисты заменят стальную часть водовода на полиэтиленовый трубопровод. Он не подвержены коррозии и имеет значительно лучшие гидравлические характеристики, чем стальные.

Масштабная работа существенно повысит надежность водоснабжения и исключит перерывы в нем. За счет применения полиэтиленовых трубопроводов показатели качества воды улучшатся, а потери при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, снизятся. Затраты на ремонт и обслуживание также уменьшатся.

Специалисты проложат трубопровод современным бестраншейным методом: это позволит минимизировать объемы земляных работ и сохранение существующего благоустройства.