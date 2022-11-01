Проблемы сохранения объектов природного наследия Сибири обсудят в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская научно-практическая конференция "Природное и историко-культурное наследие Сибири: прошлое, настоящее, будущее" стартует в Тобольске 16 ноября. В течение четырех дней она объединит более 70 российских и зарубежных ученых.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменской линии" в пресс-службе Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, площадками мероприятия станут Дворец Наместника, научно-информационный центр и Музей истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича Тобольском комплексной научной станции Уральского отделения РАН, Тобольский пединститут.

По словам и.о. директора ТКНС УрО РАН Станислава Козлова, мероприятие направлено на консолидацию ученых естественно-научного и гуманитарного направлений для решения актуальных вопросов биологии, экологии, геохимии, истории, археологии, этнографии, лингвокультурологии и музееведения.

"Исходя из опыта проведения подобных конференций, можно говорить о том, что этот научный форум будет способствовать широкому обмену знаниями в области выявления, изучения и сохранения объектов природного и историко-культурного наследия Сибири и сопредельных территорий", - добавил он.

На конференции прозвучат пленарные доклады ведущих ученых России в области палеонтологии, лингвистики, историографии Сибири. В качестве культурно-познавательной программы для гостей города запланированы обзорные экскурсии по экспозициям Музея истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича, объектам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, Абалакскому Знаменскому монастырю и предприятиям компании СИБУР с посещением экологической тропы.

16 ноября в 17 часов участники побывают на первой экскурсии в Музее истории освоения и изучения Сибири им. А.А. Дунина-Горкавича. Официальное открытие конференции состоится 17 ноября в 10 часов во Дворце Наместника. Затем пройдет пленарное заседание и начнется работа по секциям.

По итогам конференции организаторы издадут сборник докладов для работников научной сферы, аспирантов, студентов российских вузов, занимающихся проблемами экологии, биологии, истории, культуры, этнографии и библиотечного дела.

Любовь Голышева