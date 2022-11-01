Тюменская компания за 9 млн рублей разработает проект приюта на тысячу животных в районе Гилёво

| Фото: Управления ветеринарии Тюменской области | Фото: Управления ветеринарии Тюменской области

Тюменский архитектурно–реставрационный союз за 9 млн рублей разработает проект приюта на 1 тыс. животных в районе Гилёво Тюмени. Компания стала победителем аукциона, предложив наименьшую стоимость.

Напомним, по техническому заданию вместимость приюта составляет одну тысячу животных в пропорции 90 % собак и 10 % кошек. Земельный участок площадью в 4 га передан управлению капитального строительства Тюменской области региональным департаментом имущественных отношений. Этой площади достаточно для того, чтобы разместить на ней зоны содержания животных, включая площадки для выгула и теплые помещения. Предусмотрен ветеринарный пункт с тремя операционными. Столько же предусмотрено и карантинных зон.

Кроме того, в комплексе разработчик должен предусмотреть места для складирования кормов и подстилки, хранения и обеззараживания органических отходов. По периметру приют будет огорожен забором, высота которого - не менее двух метров. Размещение открытых вольеров будет зависеть от выполненного подрядчиком расчета уровня шума.

Подрядчик предоставит проект региональному управлению капитального строительства 8 ноября 2023 г.

Оксана Корнеенкова