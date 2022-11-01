В Исетском районе после капремонта заработала больница

| Фото: пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Областная больница № 13 в с. Исетское заработала в штатном режиме после капитального ремонта. Как сообщили в администрации муниципального образования, в палатах, кабинетах врачей, процедурных и операционных появилась современная аппаратура.

В медучреждении созданы условия для установки и работы нового оборудования, которого приобретено в последние годы немало. Теперь все оно смонтировано и запущено в действие. Это дает новые возможности для диагностики заболеваний и их лечения.

Напомним, что ремонтировали второй этаж лечебного корпуса первого и второго терапевтического отделения. На эти работы в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Тюменской области на 2021-2025 годы" выделили более 50 млн рублей. Еще 10 млн рублей выделено на обновление оборудования.

В здании также заменены системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, электропроводка, отремонтированы входные группы, проведены отделочные работы, заменены напольные покрытия, двери и окна, инженерно-технические коммуникации.