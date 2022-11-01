Шесть лет колонии получил виновник смертельного ДТП в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

К шести годам исправительной колонии общего режима приговорили тюменца, который устроил смертельное ДТП в центре города. Также суд лишил его права управлять транспортом на 2 года 10 месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 4 января 2022 года водитель Honda Civic, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и не имея прав, на ул. Мориса Тореза, недалеко от ТЦ "Галерея Вояж", столкнулся с автомобилем Lexus. В Honda Civic находились трое пассажиров, все они не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП один пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия, второму причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель состоит на учете в наркологическом диспансере, от наблюдения и лечения уклоняется.