Галина Шарухо: заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области на 2% ниже эпидпорога

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 2 % ниже эпидпорога заболеваемость ОРВИ и гриппом по итогам прошедшей недели в Тюменской области. Самое эффективное средство профилактики гриппа - вакцинация, сообщила корреспонденту "Тюменской линии" руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"Ставить прививку нужно каждый год, потому что вирус мутирует. Производители ежегодно делают вакцины против тех штаммов, которые, по данным ВОЗ, будут циркулировать. На данный момент те штаммы, которые циркулируют, есть в используемых вакцинах. В нашем регионе зафиксированы случаи гриппа В, но в стране есть случаи заражения гриппом А (H1N1) 2019 года – это пандемический штамм. Он может проходить тяжело и давать серьезные осложнения", - пояснила Галина Шарухо.

В настоящее время, согласно данным ведомства, в Тюменской области вакцинировано 52 % населения. План вакцинации составляет 60 % от общей численности населения. Он должен быть выполнен до 1 декабря. По данным областного департамента здравоохранения, нужно вакцинировать 647 тыс. 730 взрослых и 278 тыс. 300 детей. Для этого за счет средств регионального бюджета было приобретено около 200 тыс. доз вакцины, еще около 700 тыс. поступило за счет средств федерального бюджета.

"Кто не сможет сделать прививку за счет средств федерального бюджета, а она рассчитана на определенные профессиональные и возрастные группы, может вакцинироваться за счет областного бюджета, а также за счет предприятий или за свои деньги", - подчеркнула руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Ковид циркулирует, как и острые респираторные вирусные инфекции и по такому же типу.

"Именно клиническое течение похоже. По заболеваемости омикроном уже третью неделю в области низкий уровень интенсивности эпидпроцесса. Снижение - на восемь процентов к предыдущей 44 неделе. Всего развернуто 15 коек для больных. Это радует. Заболеваемость проходит чаще по типу ОРВИ, меньше осложнений в виде пневмонии.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Тюменской области стабильная, контролируемая", - пояснила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Чтобы не заразиться острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом и ковидом, необходимо носить медицинские маски в общественных и многолюдных местах, чаще мыть руки, использовать кожные антисептики, соблюдать социальную дистанцию. При появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. Также важно, чтобы работали утренние фильтры в детских садах, школах, предприятиях и других организациях. Если заболели, при первых признаках необходимо остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Виктория Макарова