Тематическую выставку "Фотоистория семьи: 7 рассказов счастья" откроют в Ялуторовске
Тематическая выставка "Фотоистория семьи: 7 рассказов счастья" пройдет в ялуторовском культурном центре "Арт-Вояж" в 14 часов 27 ноября. Жители города узнают о главных семейных ценностях, сообщает мультицентр "Моя территория".
С 1 до 20 ноября семь семей Ялуторовска стали героями фотопроекта и рассказали свои истории о теплых отношениях с домочадцами. В съемке приняли участие две многодетные семьи, супруги, для одного из которых этот брак – второй, молодожены в ожидании первенца, семья, в которой есть ребенок с инвалидностью, а также религиозная и многонациональная семьи.
Первые снимки появятся в официальной группе проекта во ВКонтакте 25 ноября. На финальной оффлайн-выставке 27 ноября в культурном центре будет представлено семь изображений с портретами семей и семь фотоколлажей с рассказами о семейной жизни участников. Выставка продлится один день, вход бесплатный.
Проект победил в конкурсе молодежных инициатив "Моя идея" от мультицентра "Моя территория".