Тематическую выставку "Фотоистория семьи: 7 рассказов счастья" откроют в Ялуторовске

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Тематическая выставка "Фотоистория семьи: 7 рассказов счастья" пройдет в ялуторовском культурном центре "Арт-Вояж" в 14 часов 27 ноября. Жители города узнают о главных семейных ценностях, сообщает мультицентр "Моя территория".

С 1 до 20 ноября семь семей Ялуторовска стали героями фотопроекта и рассказали свои истории о теплых отношениях с домочадцами. В съемке приняли участие две многодетные семьи, супруги, для одного из которых этот брак – второй, молодожены в ожидании первенца, семья, в которой есть ребенок с инвалидностью, а также религиозная и многонациональная семьи.

Первые снимки появятся в официальной группе проекта во ВКонтакте 25 ноября. На финальной оффлайн-выставке 27 ноября в культурном центре будет представлено семь изображений с портретами семей и семь фотоколлажей с рассказами о семейной жизни участников. Выставка продлится один день, вход бесплатный.

Проект победил в конкурсе молодежных инициатив "Моя идея" от мультицентра "Моя территория".