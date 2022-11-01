Тюменский гериатрический центр выиграл грант на переоборудование автомобиля под социальное такси
Гериатрический центр "Комфорт" выиграл грант 500 тыс. рублей по итогам конкурса регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства. Средства направлены на переоборудование минивэна Nissan под социальное такси.
Как рассказала заместитель руководителя центра для пожилых людей и людей с инвалидностью Дарья Черпакова, им теперь не нужно будет нанимать предпринимателей, чтобы выполнять просьбы постояльцев по автоперевозкам. Социальное такси – это оперативно, круглосуточно, отмечают в центре.
"В первую очередь, будем возить их в медучреждения, также в банки, социальные службы, к родственникам. Автомобиль, который мы купили за свой счет, сейчас находится в Нижнем Новгороде, его оборудуют так, чтобы можно было перевозить и лежачих пациентов и колясочников. В нем будет подъемник, специальные кресла", - говорит Дарья Черпакова.
В штате учреждения есть сотрудники, которые возьмут на себя сопровождение пациента. Накануне они прошли подготовку по транспортировке лежачих больных.
Добавим, гериатрический центр "Комфорт" был основан в 2015 году. Сейчас у него три отделения, в которых проживают около 150 человек.
Анжела Лебедева