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Тюменский гериатрический центр выиграл грант на переоборудование автомобиля под социальное такси

Общество, 10:59 18 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гериатрический центр "Комфорт" выиграл грант 500 тыс. рублей по итогам конкурса регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства. Средства направлены на переоборудование минивэна Nissan под социальное такси.

Как рассказала заместитель руководителя центра для пожилых людей и людей с инвалидностью Дарья Черпакова, им теперь не нужно будет нанимать предпринимателей, чтобы выполнять просьбы постояльцев по автоперевозкам. Социальное такси – это оперативно, круглосуточно, отмечают в центре.

"В первую очередь, будем возить их в медучреждения, также в банки, социальные службы, к родственникам. Автомобиль, который мы купили за свой счет, сейчас находится в Нижнем Новгороде, его оборудуют так, чтобы можно было перевозить и лежачих пациентов и колясочников. В нем будет подъемник, специальные кресла", - говорит Дарья Черпакова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В штате учреждения есть сотрудники, которые возьмут на себя сопровождение пациента. Накануне они прошли подготовку по транспортировке лежачих больных.

Добавим, гериатрический центр "Комфорт" был основан в 2015 году. Сейчас у него три отделения, в которых проживают около 150 человек.

Анжела Лебедева

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# пансионат , пожилые люди , социальное такси

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