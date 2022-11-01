  • 18 ноября 202218.11.2022пятница
  • USD60,3894
    EUR62,5712
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Руслан Кухарук стал сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

Общество, 16:26 18 ноября 2022

vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Главы российских городов предложили и единогласно поддержали кандидатуру Руслана Кухарука на должность сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. IV съезд ВАРМСУ прошел в Нижнем Новгороде.

Как написал в своих соцсетях глава Тюмени, в модели системы единого управления не должно быть противоречий, жителям важно, чтобы новый механизм работал точно, как часы.

"Я пообещал коллегам отстаивать интересы органов местного самоуправления и решать возникающие вопросы в высших органах власти", - сказал Кухарук.

vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Участники съезда обсудили актуальные вопросы деятельности муниципалитетов, вопросы совершенствования системы органов муниципального уровня в контексте единого механизма публичной власти, задачи региональных советов муниципальных образований в повышении эффективности работы, а также кадровую политику.

Представители муниципалитетов России рассмотрели вопросы дальнейшего развития системы муниципальной власти, эффективного управления, реализации новых планов и программ для повышения качества жизни населения.

Вопросы применения бережливых технологий и реализации проектов повышения эффективности были рассмотрены на примере четырех "Фабрик процессов эффективного управления", действующих в Нижегородской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# местное самоуправление , Руслан Кухарук

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:57 18.11.202219 ноября - события дня
17:45 18.11.2022ТИУ предлагает абитуриентам 222 профиля обучения
17:34 18.11.2022Три аварийные бригады круглосуточно дежурят в морозы в Тобольском районе
17:23 18.11.202230 предпринимателей Тюменской области получили консультации в управлении Роспотребнадзора