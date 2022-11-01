Руслан Кухарук стал сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Главы российских городов предложили и единогласно поддержали кандидатуру Руслана Кухарука на должность сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. IV съезд ВАРМСУ прошел в Нижнем Новгороде.

Как написал в своих соцсетях глава Тюмени, в модели системы единого управления не должно быть противоречий, жителям важно, чтобы новый механизм работал точно, как часы.

"Я пообещал коллегам отстаивать интересы органов местного самоуправления и решать возникающие вопросы в высших органах власти", - сказал Кухарук.

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Участники съезда обсудили актуальные вопросы деятельности муниципалитетов, вопросы совершенствования системы органов муниципального уровня в контексте единого механизма публичной власти, задачи региональных советов муниципальных образований в повышении эффективности работы, а также кадровую политику.

Представители муниципалитетов России рассмотрели вопросы дальнейшего развития системы муниципальной власти, эффективного управления, реализации новых планов и программ для повышения качества жизни населения.

Вопросы применения бережливых технологий и реализации проектов повышения эффективности были рассмотрены на примере четырех "Фабрик процессов эффективного управления", действующих в Нижегородской области.