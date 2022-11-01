Тоболячку, убившую мужа топором, отправили в колонию на восемь лет

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Восемь лет колонии общего режима получила жительница Тобольского района, признанная виновной в убийстве мужа, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов уголовного дела, 17 июня в частном доме с. Верхние Аремзяны женщина во время ссоры зарубила своего мужа топором. Его тело она засыпала землей в погребе.

Через несколько дней об исчезновении брата заявила сестра убитого. Во время осмотра дома было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.

В суде женщина признала вину и в содеянном раскаялась. Суд назначил ей лишение свободы сроком на восемь лет.