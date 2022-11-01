Тюменская область и Москва разрабатывают новые туристические проекты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область для Москвы — приоритетный для сотрудничества регион, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов. Форсайт-сессия, на которой представители туриндустрии обменялись опытом, обсудили проекты и совместную деятельность состоялась в Тюмени 18 ноября.

"Наши взаимные туристические потоки практически дошли до допандемийного уровня. Надеюсь, что в следующем году благодаря совместным усилиям, мы перейдем этот рубеж, и количество людей, приезжающих из Тюменской области в Москву и наоборот, будет увеличиваться. Мы нашли много точек соприкосновения. Вообще туризм объединяет более 50 смежных отраслей. Чем больше у нас будет совместных туристов, тем лучше", – сказал Евгений Козлов.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Тюменской областью и Москвой подписано в 2020 году. За это время регионы реализовали несколько совместных проектов. Это программа "Город открытий", позволяющая детям из Московской области побывать в регионе, а ребятам из Тюменской области – в столице, запуск чартерных рейсов. Сегодня у тюменцев и москвичей есть интерес к изучению истории, считает заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы имеем хороший двухлетний опыт взаимодействия с комитетом по туризму Москвы. Задача региона – заниматься качественным продвижением. Москва же выступает надежным партнером, который позволяет запускать рекламные кампании об историческом наследии, термальных источниках", – сказал он.

Евгений Козлов признался, что за несколько часов пребывания в Тюмени получил массу впечатлений от кристально-чистого воздуха, низких температур.

"Впереди много всего: в первый раз в жизни побываю в Тобольске. Смогу передать туристическим организациям Москвы впечатления для того, чтобы они активнее сформировали туры с этим городом, презентовали его как туристическую дестинацию", – сказал председатель комитета по туризму столицы.

Москве есть куда расти вместе с Тюменской областью, считает он, осталось только сформировать туристическое предложение.

"Мы впервые смотрим на туризм с точки зрения системы управления, не как отдельные государство, бизнес, потребитель. В Тюменской области мы внедряем наши лаборатории по дизайн-мышлению, клиентским путям, программированию туров. Смотрим глазами клиента, туриста, проектируем впечатления. На мой взгляд — это революционный подход с точки зрения организации управления туризмом", – заключил Евгений Козлов.

Инна Пахомова