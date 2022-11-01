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Тюменский фестиваль "ГАРМОНиЯ" пройдет во всех регионах УФО в 2023 году

Общество, 20:37 18 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

I Региональный фестиваль-конкурс "ГАРМОНиЯ" получился по-настоящему народным праздником Тюменской области. В отборочных этапах конкурса приняли участие 251 человек. Гала-концерт состоялся в ДК "Нефтяник" 18 ноября.

Трансляция события велась во всех виртуальных залах Тюменской области. Кроме того, посмотреть выступления артистов могли жители всех регионов Уральского федерального округа, а также ДНР, ЛНР. На сцене выступили коллективы из Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Югры и Ямала. Преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных Павел Уханов и его группа "GармоньDrive" представили несколько номеров.

"Фестиваль "ГАРМОНиЯ" получился по-настоящему народным праздником для всей Тюменской области. Благодаря интернету мы его транслировали на Югру, Ямал и Краснодон. Это расширило аудиторию. Мы очень хотим, чтобы второй фестиваль "ГАРМОНиЯ" прошел по всему УФО. Такая задумка есть, мы ее обсуждаем", - сказал первый заместитель председателя Тюменской областной думы, региональный координатор проекта Андрей Артюхов.

Победителям конкурсного отбора вручили брендированные гармони: с логотипом фестиваля и гербом Тюменской области.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всего в рамках фестиваля "ГАРМОНиЯ" с мая по октябрь прошло 22 мероприятия, зрителями которых стали более 55 тысяч человек, в том числе и на онлайн-площадках. Для жителей Тюменской области провели четыре основных и семь дополнительных концертов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Напомним, фестиваль-конкурс гармонистов "ГАРМОНиЯ" приурочен к Году культурного наследия народов России. Идею предложила и реализовала фракция "Единой России" Тюменской областной думы при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора, депутата Госдумы Ивана Квитки, регионального департамента культуры и администрации Тюменского района.

Анжела Лебедева

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# Андрей Артюхов , гармонисты , Год культурного наследия , фестиваль

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