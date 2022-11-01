Тюменский фестиваль "ГАРМОНиЯ" пройдет во всех регионах УФО в 2023 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

I Региональный фестиваль-конкурс "ГАРМОНиЯ" получился по-настоящему народным праздником Тюменской области. В отборочных этапах конкурса приняли участие 251 человек. Гала-концерт состоялся в ДК "Нефтяник" 18 ноября.

Трансляция события велась во всех виртуальных залах Тюменской области. Кроме того, посмотреть выступления артистов могли жители всех регионов Уральского федерального округа, а также ДНР, ЛНР. На сцене выступили коллективы из Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Югры и Ямала. Преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных Павел Уханов и его группа "GармоньDrive" представили несколько номеров.

"Фестиваль "ГАРМОНиЯ" получился по-настоящему народным праздником для всей Тюменской области. Благодаря интернету мы его транслировали на Югру, Ямал и Краснодон. Это расширило аудиторию. Мы очень хотим, чтобы второй фестиваль "ГАРМОНиЯ" прошел по всему УФО. Такая задумка есть, мы ее обсуждаем", - сказал первый заместитель председателя Тюменской областной думы, региональный координатор проекта Андрей Артюхов.

Победителям конкурсного отбора вручили брендированные гармони: с логотипом фестиваля и гербом Тюменской области.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всего в рамках фестиваля "ГАРМОНиЯ" с мая по октябрь прошло 22 мероприятия, зрителями которых стали более 55 тысяч человек, в том числе и на онлайн-площадках. Для жителей Тюменской области провели четыре основных и семь дополнительных концертов.

Напомним, фестиваль-конкурс гармонистов "ГАРМОНиЯ" приурочен к Году культурного наследия народов России. Идею предложила и реализовала фракция "Единой России" Тюменской областной думы при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора, депутата Госдумы Ивана Квитки, регионального департамента культуры и администрации Тюменского района.

Анжела Лебедева