Ансамбль казахского танца "Гульдер" даст концерт в тюменском ДНК "Строитель"
Ансамбль казахского танца "Гульдер" представит концертную программу "Нам 20 лет" в ДНК "Строитель" 25 ноября в 19 часов.
Казахский танец, как и другие виды национального искусства, издавна существовал в быту кочевников-скотоводов и в художественных образах передавал все его особенности, сообщают организаторы. Содержание танцев казахский народ черпал из жизни, в них отражал эстетическое восприятие окружающей среды, трудовые процессы и характер людей.
Хореографический ансамбль "Гульдер", что в переводе с казахского означает "Цветы", известнейший коллектив народного танца в Тюменской области.
Является украшением районных, городских и областных мероприятий. В танцах ансамбля отражена душа народа, его история, его обычаи и характер. В концертной программе будут представлены лучшие хореографические постановки коллектива, а также поздравления от приглашенных гостей.
Билеты на сайте и в кассе, 170 рублей. Можно приобрести по Пушкинской карте.
Возрастное ограничение: 0+.