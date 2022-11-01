Ансамбль казахского танца "Гульдер" даст концерт в тюменском ДНК "Строитель"

| Фото: vk.com/tyumen_dnk_stroitel | Фото: vk.com/tyumen_dnk_stroitel

Ансамбль казахского танца "Гульдер" представит концертную программу "Нам 20 лет" в ДНК "Строитель" 25 ноября в 19 часов.

Казахский танец, как и другие виды национального искусства, издавна существовал в быту кочевников-скотоводов и в художественных образах передавал все его особенности, сообщают организаторы. Содержание танцев казахский народ черпал из жизни, в них отражал эстетическое восприятие окружающей среды, трудовые процессы и характер людей.

Хореографический ансамбль "Гульдер", что в переводе с казахского означает "Цветы", известнейший коллектив народного танца в Тюменской области.

Является украшением районных, городских и областных мероприятий. В танцах ансамбля отражена душа народа, его история, его обычаи и характер. В концертной программе будут представлены лучшие хореографические постановки коллектива, а также поздравления от приглашенных гостей.

Билеты на сайте и в кассе, 170 рублей. Можно приобрести по Пушкинской карте.

Возрастное ограничение: 0+.