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Пять жителей Тюмени заработали обморожения из-за первых морозов

Общество, 15:32 21 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять человек с обморожением обратились в областную больницу №2 во время первых морозов в Тюмени. Двое из них госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По словам руководителя экстренной службы ОКБ №2 Антона Терёхина, чаще всего отморожению подвергаются открытые и выступающие части тела: нос, щеки, уши, руки, ноги и пальцы.

"Покалывания или пощипывания в них служат первым признаком холодовой травмы. Необходимо как можно быстрее зайти с улицы в теплое помещение, по возможности выпить горячий чай, растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть нос, щеки, уши. При глубоких отморожениях кожу согревать нужно медленно и постепенно. Поэтому единственно правильный вариант – укутать пораженные участки тела сухой и теплой одеждой либо теплоизолирующей ватно-марлевой повязкой в несколько слоев, после чего обратиться за медицинской помощью", - пояснил он.

Врачи призывают к осторожности в морозные дни. Избежать холодовой травмы поможет соблюдение нескольких простых правил. Для уличных прогулок стоит выбирать свободную, не сдавливающую одежду. Это сохранит нормальную циркуляцию крови и снизит вероятность замерзнуть. Открытые участки кожи необходимо защищать перчатками или варежками, шапкой и шарфом.

Также лучше правильно подбирать обувь. Тесная, без стельки, сырая обувь усилит спазм сосудов и станет предпосылкой к отморожению. Для борьбы с холодом организму требуется энергия, поэтому в морозы врачи не рекомендуют выходить из дома голодными.

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# здравоохранение , обморожение

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