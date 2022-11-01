Добрые мультфильмы от ишимского "Позитива" выйдут в эфир на канале ОТР

| Фото: Детская киностудия "ПОЗИТИВ" г. Ишим ВКонтакте | Фото: Детская киностудия "ПОЗИТИВ" г. Ишим ВКонтакте

Участники инклюзивного грантового проекта "Мультмастерская - 3,0" ишимской киностудии детско-юношеского творчества "Позитив" создают мультфильмы, которые в перспективе увидит вся страна в эфире федерального телеканала "Общественное телевидение России".

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор АНО "КДЮТ "Позитив" Виталий Русаков.

"Эфирное время мы получили в качестве специального приза за работу, которую представили на фестивале детского телевидения "Включайся!" – фильм "Мы – русские". Поэтому один проект позволит представить работы, созданные в рамках других программ, на федеральном уровне", - пояснил Русаков.

"Мультмастерская - 3,0" – уже третья программа, которая получила поддержку Фонда президентских грантов. В первом проекте участники создали 16 мультфильмов с перевыполнением плана. По словам руководителя, они были совсем короткие, по 30-40 секунд. Во втором проекте на выходе получилось четыре мультфильма, были добавлены голоса детей – каждый озвучивал своего персонажа. Юные мультипликаторы с ОВЗ и их товарищи продолжают работать в том же ключе, но с усложнением.

Для третьей мастерской педагоги закупили объемные 3D-раскраски, которые создает на 3D-принтере молодая пара из Краснодара.

Это интересные полностью подвижные фигурки из прочного пластика, которые можно разукрашивать акриловыми красками, а после использовать в качестве мультперсонажей. Дети в восторге от работы с ними и создают настоящие шедевры, в том числе оранжевых крокодилов и других невероятных животных.

Участникам предстоит создать четыре мультфильма. Один уже полностью готов, 20 ноября его выложили в соцсети киностудии. Дети озвучили созданных своими руками персонажей, педагоги помогли свести звуковой и видеоряд. Параллельно ребята сочиняют следующую историю. В сценарий каждый вкладывает понемногу, задача педагога – свести их рассказы в цельную историю с крепким сюжетом и воплотить в мультфильме.

Виталий Русаков рассказал, что готовым мультиком, записанным на флеш-карту, дети месяцами делятся с родными, близкими, друзьями и одноклассниками.

В проекте участвуют 32 ребенка, шесть из них – со статусом ОВЗ, остальные без него, но с нарушениями речи. Посещают занятия и ребята из многодетных семей. Как пояснила логопед-психолог, режиссер ишимской киностудии Наталья Русакова, в проекте практически нет детей с чистой речью. "Мультмастерская" многим ребятам помогает буквально начать говорить. К примеру, 12-летний Ваня Никитенко три года назад совсем не разговаривал, а сейчас говорит предложениями и разборчиво произносит название мультфильма, в создании которого принял участие.

Ребята занимаются в четырех группах по восемь человек. Занятия бесплатные, для работы педагоги предоставляют участникам программы все необходимое. За четыре месяца ребята освоят три техники: песочную анимацию, объемную мультипликацию, перекладку и смешанный вид.

"Мы стараемся снимать фильмы добрые и позитивные, затрагиваем важные проблемы на понятном детям языке. Через совместное создание мультфильмов говорим о дружбе, взаимоотношениях, экологии. Наши проекты – это всегда воспитательный момент, те основы, которые останутся с детьми навсегда", - подчеркнула Наталья Русакова.

Инна Кондрашкина